هيئة الحج توضح اسباب دفع القسط الاول للفائزين بقرعة الحج

(المستقلة)..قالت الهيئة العليا للحج والعمرة ان دفع القسط الاول للفائزين بقرعة الحج للاعوام الخمسة المقبلة يأتي لبيان جديتهم بالتسجيل وللحفاظ على استطاعتهم المادية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني، في تصريح اليوم، ان” الهيئة وضمن ضوابط التسجيل على قرعة الحج التي وقع عليها المتقدمين وضعت شرط دفع القسط الاول في النقطة رقم 11 من الضوابط والتي تنص “على الفائزين مراجعة مقر الهيئة في بغداد ومكاتبها في المحافظات لغرض تأكيد فوزهم ودفع القسط الاول لمبلغ الحج والبالغ (2,500,000) مليونان وخمسمائة الف دينار وخلال فترة شهر من اعلان الاسماء وبخلافه سيتم حذف الاسم ويسقط حقه بالذهاب الى الحج”.

واوضح ان” شرط دفع المبلغ وضعته الهيئة لبيان جدية الفائزين بقرعة الحج والحفاظ على استطاعتهم المادية وللحد من ظاهرة التنازلات”.

واشار الكناني الى ان” الهيئة مؤسسة تمويل ذاتي والاموال التي تستحصلها من الفائزين يتم استثمارها بمشاريع استراتيجية لتقليل الكلفة على الحاج والتي تشهد ارتفاعا عاما بعد عام ، بسبب ارتفاع السوق العالمي وخاصة في المملكة العربية السعودية حيث تم فرض ضريبة ما تسمى بالقيمة المضافة على السلع والخدمات”.