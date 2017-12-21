هيئة الحج توجه زوار بيت الله الحرام بعدم التصوير داخل الحرمين الشريفين

(المستقلة)..وجهت الهيئة العليا للحج والعمرة الشركات والمتعهدين المسؤولين عن نقل المعتمرين والحجاج العراقيين الى الديار المقدسة بمنعهم من التصوير داخل الحرمين الشريفين.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الهيئة في تصريح ,اليوم الخميس, ان ” المملكة العربية السعودية اصدرت تعليمات تقضي بمنع المعتمرين والحجاج من التصوير داخل اروقة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وفي ساحاتهما بجميع انواعه واشكاله وباي وسيلة كانت, مبينا ان الجهات الامنية ستقوم بمصادرة فيلم المادة المصورة وآلة التصوير في حالة المخالفة “.

واكد ان “الهيئة حثت اصحاب حملات الحج والعمرة بضرورة توعية زوار بيت الله الحرام بعدم مخالفة الانظمة والقوانين السعودية التي تمنع التصوير بالكاميرات العادية او التلفزيونية او الفديوية او غير ذلك داخل الحرمين الشريفين لتهيئة المناخ العبادي الملائم ولما يسببه من تشويش واثارة مشاعر كثير من مرتاديهما”.