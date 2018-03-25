هيئة الحج تعلن حجاج بغداد ” نسبة الـ 40 % ” + اسماء

(المستقلة)… اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة نتائج قرعة الحج لمحافظة بغداد ” نسبة الـ 40 % ”
للاعوام ( 2019 – 2020 -2021 -2022 – 2023 )
لمعرفة الاسماء اضغط على الرابط ادناه …
https://drive.google.com/open…
#هيئة_الحج_والعمرة_العراقية
25/03/2018
(المستقلة)… اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة نتائج قرعة الحج لمحافظة بغداد ” نسبة الـ 40 % ”
للاعوام ( 2019 – 2020 -2021 -2022 – 2023 )
لمعرفة الاسماء اضغط على الرابط ادناه …
https://drive.google.com/open…
#هيئة_الحج_والعمرة_العراقية
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