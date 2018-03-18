هيئة الحج تحدد موعد بدء اجراء قرعة الحج الالكترونية للاعوام الخمسة المقبلة

(المستقلة)… أعلنت هيئة الحج والعمرة عن تحديد، الاسبوع المقبل موعدا لبدء اجراء قرعة الحج المركزية للاعوام الخمسة المقبلة في بغداد والمحافظات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني في بيان له تلقته (المستقلة) إن “الهيئة حددت الاحد المقبل 25 اذار موعدا لاجراء القرعة لمحافظتي بغداد وديالى، فيما خصصت يوم الاثنين لكركوك وصلاح الدين والانبار، وقرعة محافظات كربلاء المقدسة والنجف الاشرف والمثنى والديوانية ستجرى يوم الثلاثاء، بينما خصص الاربعاء للبصرة وذي قار وميسان”.

وأضاف الكناني، أن “الهيئة ستختتم اجراء القرعة يوم الخميس بمحافظات بابل وواسط ونينوى، وسيتم نشر النتائج فيما بعد”، لافتا الى أن “القرعة الالكترونية المركزية ستجرى باشراف مجلس القضاء الاعلى وبحضور وسائل الاعلام”. (النهاية)