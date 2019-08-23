هيئة الحج تحدد موعد استلام طلبات تقديم موعد السفر للفائزين بقرعة عام 2021

(المستقلة)..حددت الهيئة العليا للحج والعمرة موعد استلام طلبات تقديم السفر للفائزين بقرعة الحج حصرا من عام 2021 الى عام 2020 .

وقال رئيس الهيئة خالد العطية، في تصريح اليوم ” نظرا للزيادة التي حصل عليها العراق هذا العام وتم بموجبها تقديم سفر عدد من الفائزين بقرعة الحج الالكترونية حصرا، مما ادى الى حدوث شواغر في مقاعد حج العام المقبل 2020، لذا تقرر تقديم سفر عدد من الفائزين بقرعة الحج لعام 2021″.

واضاف ان” مكاتب الهيئة في بغداد والمحافظات ستبدأ باستلام طلبات تقديم المواطنين الفائزين بقرعة الحج لعام 2021 من الراغبين بتقديم سفرهم الى عام 2020، اعتبارا من يوم الاحد الموافق 15/9/2019 ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 10/10/2019″.

واكد العطية ان” الهيئة تسعى جاهدة الى الحصول على زيادة في مقاعد الحجاج لموسم الحج المقبل، حيث سيكون مطلبنا هذا من ضمن اولوياتنا في الاجتماع الوزاري المقبل مع وزارة الحج في المملكة العربية السعودية، وخاصة فيما يتعلق باحتساب الزيادة السكانية الصحيحة للعراقيين”.