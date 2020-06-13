هيئة الحج العراقية تؤكد انه لغاية الان لم يتم تبليغنا رسميا من السعودية بالغاء الحج

( المستقلة)…. اكد رئيس هيئة الحج والعمرة وكالة سامي المسعودي انه لغاية الان لم يتم تبليغنا رسميا من الجانب السعودي بالغاء الحج هذه السنة .

وقال المسعودي في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم السبت ان “الجانب السعودي لم يبلغنا لغاية الان رسميا بالغاءالحج“.

واضاف “نحن ندرس امكانية تفويج الحجاج وفق معطيات الصحة الدولية وقرار الحكومة ومجلس النواب، بامكانية فريضة الحج لهذا العام بما يتناسب عدم المساس بصحة الحجاج وانتقال الوباء داخل البلد“.

ويذكر أن السعودية تدرس قرارا بإلغاء موسم الحج لأول مرة منذ تأسيسها، وذلك بعد ان تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد حاجز الـ 100 ألف شخص.

وقالمسؤول كبير بوزارة الحج والعمرة أن “هذه المسألة دُرست بعناية، كما يجري النظر فيسيناريوهات مختلفة وسيتم اتخاذ قرار رسمي في غضون أسبوع“.

ومن ضمن المقترحات المطروحة السماح لعدد صغير من الحجاج من داخل البلد بأداء مناسك الحج، مع التقيد بالتدابيرالوقائية الصحية.

وقال المسؤول إن “كل الخيارات مطروحة لكن صحة وسلامة الحجاج أهم“.

وعلى الرغم من أن السعودية تمكنت من تنظيم موسم الحج في ظل تفشي أوبئة على غرار الإيبولا والميرس “فيروسكورونا المرتبط بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية“، فإن تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19″ على نطاق عالمي يمثل تحدياأكثر صعوبة.

وفرضت السعودية تدابير صحية بعد اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة في الثاني من مارس/آذار، شملت فرض قيود علىالسفر وحظر التجول لمدة شهرين.

ولكن بعد أن بدأت المملكة في تخفيف تدابير الإغلاق في أواخر شهر مايو/أيار، ارتفع عدد الإصابات والوفيات. وقدسُجلت أكثر من ثلاثة آلاف حالة في اليوم خلال الأيام الستة الماضية.( النهاية)