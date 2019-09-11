هيئة الحج : السعودية فرضت رسوم 300 ريال لدخول المعتمر والحاج

(المستقلة).. قالت الهيئة العليا للحج والعمرة ان” السلطات السعودية اصدرت قرارا بإعادة هيكلة تأشيرات العمرة والحج المعمول بها سابقا”

وذكر المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني، في تصريح ، اليوم الاربعاء، ان المملكة العربية السعودية “فرضت رسوم تبلغ قيمتها (300) ريال سعودي على كل تأشيرة دخول للمعتمر او الحاج، عدا الضرائب الخدمية الاخرى”.

واشار الى ان” القرار يشمل كل المعتمرين والحجاج سواء من يدخل لاول مرة او من كان قد دخل اكثر من مرة الى المملكة العربية السعودية”.

وكانت وسائل الاعلام السعودية قد اعلنت عن ألغاء رسوم تكرار العمرة البالغة 2000 ريال سعودي لمن سبق له أداء العمرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.