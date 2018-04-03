هيئة الحج : السعودية اعتمدت نسبة عام 2013 وتؤكد عدم التجاوز على المحافظات

(المستقلة)… أكدت الهيئة العليا للحج والعمرة عدم التجاوز على حصص المحافظات من مقاعد الحج، مبينة ان السلطات السعودية تعتمد النسبة السكانية لعام 2013 لعدم وجود احصاء سكاني رسمي للعراق.

وقال المتحدث باسم الهيئة حسن فهد الكناني في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم ان “عدد مقاعد الحج الكلية للعراق تبلغ 33 الفا و690 حسب توقيع محضر الاجتماع الوزاري الاخير مع السعودية، وفق النسبة السكانية لعام 2013 لعدم وجود إحصاء سكاني رسمي للعراق يؤكد وجود زيادة بأعداد نسماته”.

واوضح ان “نسبة الفائزين بقرعة الحج للاعوام الخمسة المقبلة استقطع منها حصة اقليم كوردستان، وكذلك نسبة مؤسسة الشهداء البالغة 15% المقرة في مجلس النواب والموزعة على عوائل الشهداء الذين اعدمهم النظام البائد وشهداء الحشد الشعبي وضحايا الارهاب و 550 مقعدا للسجناء السياسيين، اضافة لمقاعد المتعهدين والمرشدين الدينيين الخاصة بكل محافظة”.

واضاف ان “الهيئة منذ عام 2015 لم ولن تمنح اي مقعد خاص لاية جهة كانت سواء سياسية او مواطنين، كما انها لا تتعامل بما يسمى الحج التجاري”.(النهاية)