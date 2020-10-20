هيئة التقاعد : مستمرون بصرف الرواتب حسب المواعيد المقررة

المستقلة/ – أكدت هيئة التقاعد العامة التابعة، أن صــرف الــرواتــب للمشمولين يجري بحسب المواعيد المقررة من دون تـأخـيـر.

وقـــال مـديـر الـهـيـئـة، إيـــاد الــجــبــوري في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “الهيئة ملتزمة عبر صـنـدوق الـتـقـاعـد الــذي تـم انـشـاؤه منذ العام 2008 بدفع الـرواتـب للمحالين من الموظفين بعد إكمال الاجراءات المطلوبة”.

ولفت إلى “تمكن الهيئة من تجاوز جميع مـشـكـلات تـمـشـيـة المــعــامــلات وصــرف الـهـويـات الـتـقـاعـديـة والــرواتــب للمحالين الجدد الذين صـادق مجلس النواب على احالتهم بثلاثة مواليد بغية فسح المجال لـتـشـغـيـل الــشــبــاب، إذ واجــهــت الـهـيـئـة والــدوائــر ذات الـعـلاقـة فــي بــادئ الامــر مشكلة بسبب الـزخـم الكبير لـلاحـالات ولكن تم حلها.

أما بشأن مكافآت نهاية الخدمة، فأوضح الـجـبـوري، أن “عــدم اقــرار مــوازنــة 2020 وعــدم كـفـايـة المـبـالـغ المـحـولـة مــن وزارة المالية، سببت مشكلة في صرف المكافآت للمدنيين مـنـذ نيسان المـاضـي، بسبب الاعــداد الكبيرة للمحالين على التقاعد، أما العسكريون فلا توجد اية مشكلة في صـرف مكافآتهم بحسب جـداول معدة بهذا الصدد”.

من جهته، قال مدير إعلام هيئة التقاعد عــلاء مـحـمـد كـريـم، إن “عـدد المـعـامـلات الـتـقـاعـديـة الـجـديـدة للمواليد الثلاثة التي تمت إحالتها على التقاعد، بـحـسـب احـصـائـيـات الــدوائــر الـرسـمـيـة الحكومية تقترب من 268 ألـف معاملة”، مشيراً إلـى أن “الهيئة تسلمت حتى الآن قرابة 60 الف معاملة تم انجازها بنسبة 90 بالمئة، وهناك معاملات تصل تباعا إلى الهيئة”.

من جهته، قال مدير إعلام هيئة التقاعد عــلاء مـحـمـد كـريـم، إن “عـدد المـعـامـلات الـتـقـاعـديـة الـجـديـدة للمواليد الثلاثة التي تمت إحالتها على التقاعد، بـحـسـب احـصـائـيـات الــدوائــر الـرسـمـيـة الحكومية تقترب من 268 ألـف معاملة”، مشيراً إلـى أن “الهيئة تسلمت حتى الآن قرابة 60 الف معاملة تم انجازها بنسبة 90 بالمئة، وهناك معاملات تصل تباعا إلى الهيئة”.