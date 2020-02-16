المستقلة / وجهت هيأة التقاعد الوطنية نداء لجميع المستفيدين من راتب التقاعد من اسر الشهداء وضحايا الارهاب ، الموظفين والعسكرين وقوى الأمن الداخلي بتحديث بيانات الراتب التقاعدي عبر رابط مباشر لهيأة التقاعد الوطنية Pension-app.com ، وتم تحدي اخر يوم لتحديث البيانات بالنسبة لاخت واخ الشهيد يوم ٢٥ / ٢/ ٢٠٢٠ وذلك من أجل تفادي ايقاف الخدمات وصرف الراتب.

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رابط استمارة تحديث بيانات المتقاعدين ٢٠٢٠

جرى التنويه لتفادي إيقاف راتب التقاعد لوجبة آذار ٢٠٢٠ كما يمكن التحديث من المنزل دون عناء الذهاب الى هيئة التقاعد الوطنية ولا بد عند عملية التحديث الدقه في تعبئة الخانات والتركيز جيدا لتفادي أي خطأ يوصل للحرمان من وجبة اذار 2020 ، ولابد للمستفيد أن يركز في حقل المهنة عند التحديث ويعرف الفرق بين عبارة متقاعد ومتعاقد .

رابط استمارة تحديث بيانات المتقاعدين 2020 اضغط هنـــــا .