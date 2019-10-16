هيئة الاتصالات تعلن عودة خدمة الانترنت 3G في عموم العراق

(المستقلة) … أعلنت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الاربعاء، انها وجهت شركات الاتصال كافة بتعويض المشتركين ضمن خدمات 3G، وعدم استقطاع مبالغ مالية منهم بسبب انقطاع النت في الفترة الماضية من المصدر.

وقالت الهيئة في بيان صحفي تلقت (المستقلة) نسخة منه إنه “تنوه هيئة الاعلام والاتصالات الى جميع مشتركي خدمات اتصالات الانترنت على الهاتف النقال 3G، انها وجهت كافة مشغلي خدمات الاتصالات (زين العراق، و اسيا سيل، و كورك تيلكوم) بتعويض المشتركين ضمن خدمات 3G لفترة انقطاع الانترنت”.

وتابعت “وايقاف التفعيل الجديد او السماح للمشتركين باعادة التفعيل، وايقاف التفعيل التلقائي لخدمات تناقل البيانات وعدم استقطاع اي مبالغ مالية من المشتركين لهذه الخدمات بسبب انقطاع خدمة الانترنت من المصدر”.

وأكدت ان “اجراءاتها واجبة التنفيذ من قبل شركات الهاتف النقال فيما يخص تعويض المشتركين عن فترة انقطاع الخدمة وذلك من خلال التنسيق المشترك مع الهيئة ومجهزي خدمات الانترنت”.