هيئة الاستعلامات المصرية …تغطية الاعلام الاجنبي للانتخابات المصرية تؤكد استمرار غياب المخالفات والانتهاكات

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

واصل 680 مراسلاً صحفياً (540 مقيماً ومعتمداً و140 زائراً) تغطيتهم لليوم الثانى لعملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية المصرية، دون الإشارة إلى أي مشكلات أو صعوبات تحول دون استمرار جولاتهم على مقار لجان التصويت، والتواصل مع الناخبين والمسئولين. وجاءت التغطية فى مجملها إيجابية، من خلال عرض مواد إعلامية مختلفة توضح المظاهر الاحتفالية من مختلف الدوائر الانتخابية فى غالبية المدن المصرية.

حرصت الهيئة العامة للاستعلامات منذ بدء عملية التصويت أمس على متابعة ما تنشره وسائل الإعلام الأجنبية، التى لم تشر فى أى من تغطياتها الصحفية إلى أى عائق أو عقبة حالت دون ممارسة المراسلين الأجانب لعملهم بحرية، واستمر ذلك خلال اليوم الثانى.

ووفقاً لما رصدته “الاستعلامات” فى ثانى أيام التصويت فقد تأكد هذا النهج، وجاءت التغطية فى مجملها لتؤكد عدم حدوث أى تغيير فى سير عملية التصويت بهذه الصورة، وهو ما ظهر خلال المواد الإعلامية المختلفة التى تم بثها ونشرها.

وقد أعادت بعض وسائل الإعلام الأجنبية ما ذكرته فى تغطيتها لليوم الأول من أن المؤشر على نسبة المشاركة فى الانتخابات ما زال هو الأهم، مع طرح تحليلات عامة تتناول الأوضاع السياسية فى البلاد سواء فى الوقت الراهن، أو توقعات فيما يخص المستقبل.