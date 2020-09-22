هيئة الاستثمار تمنح 10 اجازات لانشاء مدينة اقتصادية في النهروان

المستقلة / – أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، عن منح 10 اجازات استثمارية لانشاء مدينة اقتصادية متكاملة في النهروان بمساحة 2000 دونم.

وقال مدير خدمات النافذة الواحدة في الهيئة، سعد العيساوي في حوار تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، ان “الهيئة منحت عشر اجازات استثمارية لانشاء مدينة اقتصادية متكاملة في النهروان بمساحة 2000 دونم تضم مختلف الصناعات الانشائية والدوائية والغذائية ضمن عشرة قطاعات، اضافة الى احالة مشروع الفندق الدولي في الجادرية برأس مال 250 مليون دولار، الى جانب احالة عدد من مشاريع بناء المحطات الكهربائية في البصرة وميسان ومشروع سكني في محافظة النجف الاشرف”.

واعتبر العيساوي “الاستثمار العصب الرئيس لتحقيق عائدات كبيرة للدولة موازية للنفط، وتبلغ عشرة بالمئة والتي تذهب كعائدات الى خزينة الدولة، اضافة الى ايجار المباني التي تستغل للاستثمار”، كاشفا عن “تأجير المتر في قصر الفاو بثلاثة ملايين دينار سنويا بدءا من تاريخ التشغيل التجاري على ان يعاد التقييم بعد خمسة أعوام”.

وأوضح، أن “الهيئة لاتقوم بمنح الاجازة للمستثمر مالم تصل موافقات الجهات القطاعية، بيد انها فعلت مؤخرا نصا بالمادة 20 ثانيا التي تشير الى ان تتولى الهيئة عن طريق النافذة الواحدة مفاتحة الجهات القطاعية وعلى الجهة ذات العلاقة الاجابة خلال 15 يوما من تاريخ المفاتحة وفي حال عدم الاجابة تعتبر موافقة، وفي حال الرفض يجب ان يكون مسببا”، عادا “قانون الاستثمار في العراق الافضل في العالم العربي”.