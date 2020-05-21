هيئة الاستثمار ترفض تظلم شركة قبرصية وتطالبها بإعادة الارض

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. كشف رئيس لجنة الاستثمار الفرعية النيابية النائب حامد الموسوي ، مساء الخميس ، عن رفض الهيئة الوطنية للاستثمار تظلم مقدم من شركة فيليب القبرصية اعادة الارض البالغة 170 دونم في كربلاء والتي خصصت بإجارة استثمارية ذو الرقم (66 ).

وأكد الموسوي “عودة الارض الى بلدية كربلاء لغرض توزيعها على الشرائح المشمولة بقانون مؤسسة الشهداء والجرحى “.

وبحسب وثائق رسمية وردت نسخة منها الى ( المستقلة ) ، تم استحصال الموافقة النهائية من هيئة الاستثمار الوطنية على رفض التظلم المقدم من قبل شركة فيليب القبرصية الوهمية ذي العدد 1334 في 11/ 11 / 2018 ، وكذلك أمر مجلس الادارة في مجلس هيئة استثمار كربلاء الجلسة السادسة .

وقال الموسوي تم ” تأكيد سحب الإجازة الاستثمارية ذي الرقم ( 66 ) في 25/ 4 / 2019 ، ردا على كتاب الهيئة الوطنية للاستثمار الدائرة القانونية ذي العدد ( ق 13031 ) في 24 / 3 / 2019″.

وأضاف ، وعليه “اصدرت الهيئة الوطنية للاستثمار / دائرة النافذة الواحدة كتابهم ذي العدد ( ن / و 2681) في 18 / 2 / 2020 المعطوف على كتاب رئاسة الوزراء – مؤسسة الشهداء الى هيئة استثمار كربلاء اتخاذ ما يلزم الاسراع بإكمال الاجراءات سحب الاجازة الاستثمارية “.