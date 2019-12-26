هيئة الاتصالات تضع الكرة في ملعب الحكومة وتطالب بإلغاء الضريبة على كارتات الشحن

(المستقلة).. أظهرت وثيقة صادرة عن هيئة الإعلام والاتصالات عن مطالبة مجلس الوزراء بإلغاء الضريبة المفروضة على كارتات شحن الهواتف النقالة والانترنت.

وتبلغ الضريبة ٢٠٪ على كل كارت شحن.

وأشارت الوثيقة إلى أن الضريبة تم فرضها في ظروف معينة تم تجاوزها مبينة أن شركات الهاتف النقال والانترنت تستقطع هذه الضريبة من المواطن ما يشكل عبء على كاهله.

واوضحت أن الشركات سلمت المبالغ المفروضة كضرائب الى الهيئة.

واكدت أن طلبها هذا هو أحد المطالب التي تقدم بها المتظاهرون في ساحات الاعتصام بعدد من محافظات العراق