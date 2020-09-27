هيئة الأركان الإيرانية : لا نية لرئيسها محمد باقري زيارة العراق

المستقلة / – فندت هيئة الأركان الإيرانية، الأنباء التي تحدث عن نية زيارة رئيسها اللواء محمد باقري، إلى العراق مساء اليوم، فيما أكدت أن هذا الأمر ليس على جدول أعمال الأخير في الوقت الحالي.

وقال مسؤول العلاقات العامة في هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، في تصريح لوسائل إعلام إيرانية تابعته المستقلة اليوم الاحد، إن “زيارة العراق ليست مدرجة ضمن جدول أعمال اللواء باقری حاليا”.

وأفادت وكالة “روسيا اليوم”، أمس السبت، بأن قائد هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، سيبدأ زيارة إلى العراق يوم غد الأحد ستستمر يومين.

وذكرت الوكالة في خبر نسبته إلى التلفزيون الإيراني، أن “باقري سيبحث في العراق التعاون الأمني والعسكري وملف اغتيال سليماني والمهندس ومن كانوا برفقتهما”.

وبينت، أن “باقري سيلتقي وزير الدفاع العراقي في بغداد”.