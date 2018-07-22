هيئة استثمار البصرة تطرح جزيرة “السندباد” السياحية للاستثمار

(المستقلة) … أعلنت هيئة الاستثمار في محافظة البصرة، اليوم الاحد، عن طرح جزيرة “السندباد” السياحية للاستثمار، داعية الشركات إلى تقديم عطاءاتها لإقامة مشاريع ترفيهية تخدم العائلة البصرية.

وقال مدير الهيئة علي جاسب في تصريح الصحفي ، ان “البصرة فقدت متنزهاتها والكثير من المناطق الخضراء وتحولت إلى منطقة صحراوية تقريبا، ولذلك فان هيئة الاستثمار أخذت على عاتقها دعوة المستثمرين لإقامة مشروعات ترفيهية فيها”.

واضاف أن “جزيرة السندباد من أجمل المناطق التاريخية في البصرة والكثير من أهالي المحافظة ومن خارجها يتذكرون هذا المكان”، لافتا إلى أن “إعادة هذا المنتزه إلى البصرة معناه إعادة الحياة من جديد إلى المدينة”.

واعتبر جاسب أن “المشروع يمثل قفزة نوعية على صعيد الاستثمار في قطاع السياحة في البصرة، كما أنه سيحفز شركات أخرى على تنفيذ مشاريع مماثلة”.

واشار إلى أن “الجزيرة تعود الى شركة جزيرة السندباد السياحية والتي تدار من مجلس إدارة يمتلك القطاع الخاص 62% من أسهمها فيما تمتلك هيئة السياحة ما تبقى من الأسهم”.