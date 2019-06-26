هيأة ‎النزاهة تضبط تلاعباً برسوم وأوزان شاحناتٍ في منافذ المنطقة الجنوبية

(المستقلة) … تمكُّنت ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة في هيأة النزاهة، من تنفيذ عمليَّتي ضبط أسفرتا عن كشف حالات تلاعبٍ في تصاريح گمرگيَّةٍ، وفي أوزان عددٍ من الشاحنات المُحمَّلة بالحاويات في عددٍ من المنافذ الگمرگية، مُشيرةً إلى وجود فروقاتٍ ماليَّةٍ في مبالغ الرسوم.

دائرة التحقيقات في الهيأة أوضحت في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه أنَّ “فريقي عملٍ من ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة انتقل أحدهما إلى كلٍّ من منفذي گمرك أم قصرالجنوبي والشمالي، ومنافذ گمارك المنطقة الحرة، وخور الزبير، سفوان ، أبو فلوس، المعقل والشلامجة، مُبيِّنةً قيامه بضبط (52) تصريحةً گمرگية وكشف وجود فروقاتٍ في رسومها”.

وأضافت ان “الفريق الثاني الذي انتقل إلى ميناء أمِّ قصرٍ الشماليِّ قام بضبط (25) شاحنةً مُحمَّلةً بـ(50) حاويةً من مادَّة المرمر؛ وذلك لوجود تلاعبٍ في أوزانها لتقليل الرسم الگمرگي”، مُبيِّنةً أنَّ “لجنة الكشف في الميناء أشارت إلى أنَّ حمولة الحاويات هي (200) طنٍّ، في حين إنَّ الوزن الحقيقيَّ حسب المنيفيست وأمرالتسليم وكشف الدلالة على الحاويات هو (1400) طنٍّ؛ مما أدَّى إلى استيفاء رسومٍ گمرگيةٍ تقلُّ كثيراً عن الرسوم المُقرَّرة قانوناً”.

وتابعت انَّه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات، وعرضه على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة”.

الجدير بالذكر أنَّ المديريَّة كانت قد أعلنت الشهر الماضي عن تمكُّنها من إحباط محاولة تهريب موادَّ ممنوعةٍ من الاستيراد كانت مشحونةً على متن إحدى البواخر القادمة من دولةٍ عربيَّةٍ.‎