هيأة المنافذ تصدر توضيحا بشأن دخول زوار إيرانيين للعراق رغم إغلاق الحدود

( المستقلة)… أصدرت هيأة المنافذالحدودية العراقية توضيحا بشأن دخول زوار ايرانيين إلى العراق بالرغم من إغلاق الحدود بين البلدين.

وقالت الهيأة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الثلاثاء أنها “تؤكد عدم مصداقية الفيديو الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك عن مجموعة من العجلات تحمل زوار ايرانيين وبحماية سيارات الشرطة العراقية في محافظة البصرة”،

واوضحت الهيأة أن “مضمون الفيديو هو، مغادرة عمال أتراك محافظة البصرة متوجهين إلى بلدهم عبر منفذ مطار البصرة الدولي”.

وأشارت الهيأة إلى أن “منافذ العراق الحدودية البرية مع الجارتين إيران والكويت مغلقة بشكل تام وصارم أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري”.( النهاية)