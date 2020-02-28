هولندا تعلن تسجيل ثاني اصابة بفيروس كورونا

(المستقلة) ممدوح بليغ/ أعلن المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة في هولندا، اليوم الجمعة، عن تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في هولندا.

وقال المعهد في بيان صحفي أن الإصابة الثانية لمواطنة من أمستردام كانت في منطقة (لومباردي) بإيطاليا الأسبوع الماضي موضحا انها خضعت للحجر المنزلي.

واضاف ان هذه المرأة ليس لها أي صلة بالمصاب الأول الذي كان متواجدا ايضا في (لومباردي) بإيطاليا مؤخرا، بحسب وكالة أنباء الكويت «كونا».

وأعلنت وسائل الإعلام الهولندية في وقت سابق اليوم، أن هولندا سجلت أول حالة اصابة بفيروس كورونا على أراضيها موضحة أن المصاب «56 عاما» عاد أخيرا من زيارة لمنطقة لومباردي الإيطالية التي سجلت 655 حالة إصابة بالفيروس الى جانب 17 حالة وفاة .