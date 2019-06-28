هوك: سفن إيرانية تنقل متفجرات وتهدد الملاحة

(المستقلة)..قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران براين هوك، الجمعة، إن بلاده حصلت على أدلة تفيد بأن السفن الإيرانية تنقل متفجرات في البحر وتقوم بتهديد الملاحة في الخليج.

وأوضح هوك في مؤتمر صحفي أن التحقيقات الأميركية أثبتت تورط إيران في الهجمات على السفن في خليج عمان.

وذكر المبعوث الأميركي أن هناك أدلة بأن الناقلات الإيرانية تنقل بعض المواد المتفجرة في البحار.

وأوضح أن الهجمات التي وقت خلال الشهر الجاري قامت بها قوارب تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وقال هوك إن مجلس الأمن الدولي قد يلعب دورا في حماية الملاحة البحرية بهذه المنطقة، داعيا منظمة الملاحة البحرية إلى اتخاذ خطوات إضافية لضمان حرية الملاحة.

وأكد المبعوث الأميركي أن الرئيس دونالد ترامب كان واضحا بضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لتعزيز أمن الملاحة، مشيرا إلى أن أكثر من 60 في المئة من النفط الذي يخرج من مضيق هرمز يذهب للأسواق الآسيوية.

وشدد هوك على التزام الولايات المتحدة بالعمل مع حلفائها وشراكائها لحماية الملاحة البحرية.