هوشيار عبدالله ينتقد تغريدة وزير الخارجية عن العراقيين العالقين في الخارج

(المستقلة)..انتقد النائب هوشيار عبدالله النفي الذي نشره وزير الخارجية لمضمون التصريح الصادر عن المتحدث باسم الوزارة بأن وزارة الخارجية ستتكفل بإرسال مبلغ 3000 دولار لكل فرد عراقي عالق في الخارج، مبدياً استغرابه أيضاً من الأخطاء الإملائية الواردة في تغريدة الوزير .

وقال عبدالله في تغريدة نشرها اليوم في حسابه الشخصي بتويتر : “العراقيون العالقون في الخارج فرحوا بالخبر، ثم صدموا بنفي الوزير، فما الذي ستقدمه الوزارة لهم ومكاتب الحوالات موجودة في كل أنحاء العراق؟”

واضاف “عندما يغرد معالي وزير الخارجية، أتمنى أن يكتب بلا أخطاء، مثلاً يكتب (أسيء) بدلا من (اسيىء) و(أموالا) وليس (أمولا) لأنه يمثل واجهة العراق “.