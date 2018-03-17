هوشيار عبدالله يناشد المجتمع الدولي بحماية المدنيين في عفرين

(المستقلة)..طالب النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله المجتمع الدولي وحكومات دول المنطقة بوضع حد لما وصفه بـ”الإبادة الجماعية” التي ترتكبها القوات التركية بحق المدنيين في عفرين .

وقال عبد الله في بيان اليوم ” ان العنف والوحشية المفرطة المستخدمة من قبل حكومة رجب طيب أردوغان ضد المدنيين العزل في مدينة عفرين شمال سوريا هي إبادة جماعية يندى لها جبين الانسانية، فالصور ومقاطع الفيديو التي يتداولها الناشطون تنقل لنا أبشع صور القتل والظلم والدمار، حتى أنها تذكرنا بفاجعة حلبجة التي ارتكبها النظام البائد بحق المدنيين الكرد “.

وحذر من ” ان دول المنطقة ستدفع في المستقبل القريب ثمن صمتها تجاه هذه الممارسات اللا انسانية لأردوغان في عفرين، فمخططاته التوسعية لن تتوقف فقط عند هذه المدينة بل لديه أجندات وأطماع تشمل دول المنطقة والعراق بشكل خاص، وستتضح الصورة أكثر خلال الشهور القادمة “.

وناشد عبدالله المجتمع الدولي وحكومات دول المنطقة والأمم المتحدة والمنظمات الانسانية والحقوقية بـ ” وضع حد للجرائم التي ترتكب بشكل يومي في عفرين من قبل الجيش التركي ضد الاهالي والتي راح ضحيتها حتى الآن المئات من الشيوخ والنساء والأطفال، وإدانة هذه الانتهاكات المروعة وإدراج القادة والجنرالات المشرفين عليها على لائحة المطلوبين دولياً ” ، متوقعاً ” أن يكون مصير أردوغان شبيها بمصير الأنظمة الدكتاتورية التي حكمت بعض دول المنطقة “.