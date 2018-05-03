هوشيار عبدالله يناشد الأمم المتحدة لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام بحق سياسي كردي في ايران

(المستقلة)..ناشد النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالضغط على الحكومة الإيرانية لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي الكردي رامين حسين بناهي.

وقال عبد الله في بيان اليوم ” إن الشاب الكردي رامين حسين بناهي معتقل في أحد السجون الإيرانية، وهناك أنباء تفيد بأنه تم نقله الى زنزانة انفرادية تمهيداً لتنفيذ حكم الإعدام به ” ، مشيراً الى ” ان هناك معتقلين آخرين من نفس العائلة يقبعون في السجون “.

وأضاف ” ان هذه القضية ذات أبعاد إنسانية تتطلب تدخلاً عاجلاً لإنقاذ السجين بناهي من الإعدام ” ، مشدداً على ” ضرورة تدخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان وكافة حكومات دول المنطقة لجعل الجانب الإيراني يتراجع نهائياً عن تنفيذ حكم الإعدام بالسجين بناهي “.