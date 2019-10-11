هوشيار عبدالله يطالب الأمم المتحدة بإقامة منطقة حظر جوي شمالي سوريا

(المستقلة)..استنكر النائب هوشيار عبدالله القصف التركي الوحشي الذي استهدف مناطق شمال سوريا وأسفر عن مقتل وجرح العشرات، مطالباً الأمم المتحدة بإقامة منطقة حظر الطيران فوق مدن وقرى الشمال السوري حفاظاً على أرواح المدنيين الأبرياء من الغارات والقصف المدفعي الذي يحصد أرواحهم وسط صمت المجتمع الدولي .

وقال عبد الله اليوم :” ان العمليات العسكرية الجارية في شمال سوريا تنتهك المواثيق الدولية وتزعزع الأمن والسلم في المنطقة، ولن تخلف إلا الخراب والدمار وقتل وتشريد الأهالي وتدمير البنى التحتية للمدن والقرى بحجج وذرائع واهية “.

وأضاف :” ان محاولات تركيا لبسط نفوذها على شمال سوريا بالحديد والنار لن تفلح في جعل الأهالي يرضخون لأجنداتها ” ، مشدداً على ” ضرورة ان يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار القصف الجوي والمدفعي الذي اسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح “.

وأكد عبدالله :” ان على الأمم المتحدة إقامة منطقة حظر طيران في شمال سوريا حفاظاً على أرواح المدنيين الأبرياء ” ، مطالباً مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم بوقف القصف ومنع أية عمليات عسكرية في المنطقة .