هوشيار عبدالله يشبّه اغتيال الهاشمي بجرائم اغتيال ثلاثة صحفيين كرد
(المستقلة)..رأى النائب هوشيار عبدالله ان طريقة اغتيال الكاتب والخبير الأمني هشام الهاشمي لاتختلف عن طريقة اغتيال الصحفيين الكرد الثلاثة كاوة گرمياني و سوران مامة حمة و سردشت عثمان .
وقال عبدالله في تغريدة نشرها في حسابه الشخصي بموقع تويتر اليوم، ان :” اغتيال هشام الهاشمي يشبه اغتيال كاوة گرمياني و سوران مامة حمة من حيث التنفيذ قرب أو داخل المنزل،ويشبه اغتيال سردشت عثمان من حيث تهديده وقتله بسبب آرائه “.
وأضاف عبدالله :” أما القتلة والسلاح المنفلت فلايختلف هنا (في الإقليم)عن هناك (في بغداد)، وكذلك العقلية المتسلطة التي تخشى الكلمة الحرة متشابهة “.
وأرفق عبدالله بتغريدته صورة للصحفيين الأربعة الذين تعرضوا جميعا للتصفية.
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