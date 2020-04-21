هوشيار عبدالله يدعو الى إعادة 148 عراقياً عالقين في الهند

(المستقلة)..دعا النائب هوشيار عبدالله وزارة النقل الى التدخل لإعادة 148 عراقياً عالقين في الهند، مؤكداً أن بينهم مصابون بأمراض مستعصية .

وقال عبد الله في تغريدة نشرها اليوم في حسابه بتويتر :” أدعو وزارة النقل الى تنظيم رحلة استثنائية على متن الخطوط الجوية العراقية لإعادة 148 عراقياً عالقین في الهند إلى العراق “.

وأضاف :” يوجد بينهم مصابون بأمراض مستعصية وأموالهم نفدت، والقنصلية العراقية في مومباي – مشكورة – تتابع أوضاعهم، يجب أن تتدخل الوزارة لإعادتهم فوراً “.