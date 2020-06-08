هوشيار عبدالله يجدد مطالبته للحكومة بإعادة العراقيين العالقين في الخارج

(المستقلة)..جدد النائب هوشيار عبدالله مطالبته للحكومة بإعادة العراقيين العالقين في الخارج بسبب توقف حركة السفر منذ بدء أزمة كورونا، مبيناً أنه في حال عدم قيام الحكومة بحل هذه المشكلة سريعاً ستكون هناك علامات استفهام على طريقة تعاملها مع المواطن العراقي ومدى احترامها له .

وقال عبد الله :” سبق وأن ناشدنا الحكومة والوزارات والجهات المعنية لأكثر من مرة لإعادة العراقيين العالقين في الخارج منذ أكثر من شهرين بسبب توقف حركة الطيران منذ تفشي وباء كورونا، وأكدنا عدة مرات أن هناك عراقيين في دول المغرب وتونس والسعودية وبقية الدول بعثوا رسائل استغاثة وطالبوا الحكومة بتسيير رحلات استثنائية لإعادتهم إلى الوطن “.

وأضاف :” واليوم، أجدد مناشدتي لإعادتهم، علماً بأن العديد منهم مرضى وحالتهم مستعصية وقد أنفقوا كل أموالهم، فهل عجزت الحكومة عن تسيير رحلات استثنائية لإعادة مواطنيها من الخارج أسوة بما فعلت حكومات دول العالم؟ وإذا كانت الحكومة عاجزة عن إعادتهم (وهذا الشيء مُستبعد) فلماذا نرى بعض المسؤولين الحكوميين يسافرون بالطائرات في رحلات داخلية في بعض الأحيان من اجل دعوة عشاء أو لأسباب غير مهمة؟ أليس هؤلاء مواطنين وحق المواطنة يفرض على الحكومة أن تصغي الى مناشداتهم وتبادر لمساعدتهم؟ علماً بأنه تم تسيير رحلات خاصة لإعادة عوائل المسؤولين من الخارج منذ بداية أزمة كورونا وحتى وقت قريب، في حين بقي الناس البسطاء ينتظرون أن تعطف عليهم الحكومة وترسل طائرة لإعادتهم “.

وتابع عبدالله :” إذا لم تجد الحكومة حلاً سريعاً لهذه المشكلة ستكون هناك علامات استفهام على طريقة تعاملها مع المواطن العراقي ومدى احترامها له، ننتظر من رئيس الوزراء التدخل والإيعاز بإعادتهم بأسرع وقت ممكن “.