هوشيار عبدالله: ندعم الخطوات الدستورية للكاظمي في عموم العراق

(المستقلة)..أعلن النائب هوشيار عبدالله عن دعمه للخطوات الدستورية التي اتخذها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ومن بينها إنهاء نهب عائدات النفط .

وقال عبدالله في تغريدة نشرها اليوم في حسابه الشخصي بموقع تويتر ” رغم أننا لم نصوت لحكومة مصطفى الكاظمي ولم نشارك في حكومته، لكننا ندعمه وبقوة في خطواته الدستورية (في عموم العراق)”.

وأشار الى أن الخطوات المطلوبة تتعلق بـ”انهاء سطوة الميلشيات”، و”انهاء نهب عائدات النفط”،إضافة الى “انهاء سرقة واردات المنافذ الحدودية “.