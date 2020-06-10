هوشيار عبدالله: من المعيب “الاعتداء” على المتقاعدين

(المستقلة)..أكد عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبدالله أن استقطاع ۱٠٪ أو أكثر من رواتب المتقاعدین وفرض ضريبة الدخل عليهم هو مخالفة دستوریة وقانونیة .

وقال عبد الله في تغريدة نشرها اليوم في حسابه بموقع تويتر ” من المعيب على الحكومة انتهاك المادة ٢٨ من الدستور والاعتداء على المتقاعدين، ستكون فضيحة إذا سكت البرلمان “.

وأضاف :” ان استقطاع ۱٠٪ أو أكثر من رواتب المتقاعدین مخالفة دستوریة وقانونیة، وفرض ضریبة الدخل ۱٠٪ على رواتبهم مخالف للمادة ٢٨ من الدستور ومخالف للقانون ۱۱۳ لسنة ۱۹۸۲ المعدل “.