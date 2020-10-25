هوشيار عبدالله : مطالب ثوار تشرين تعبر عن إرادة الشعب العراقي

المستقلة.. طالب النائب هوشيار عبدالله الحكومة العراقية بالاستجابة لمطالب ثوار تشرين لأنها تعبر عن إرادة الشعب العراقي، مؤكداً أن هذه الثورة حققت أهدافها من خلال خلق وعي جماهيري لاينطفئ .

وقال عبد الله اليوم :” مضى عام على انطلاق ثورة تشرين التي كانت سبباً في تغيير الحكومة والتمهيد لانتخابات مبكرة، رغم أن مطالب الثوار لم تكن تقتصر على استبدال حكومة بأخرى، بل تغيير النظام وطريقة إدارة البلد وإزاحة كافة الفاسدين عن مفاصل الدولة، وتأسيس نظام سياسي منتخب من قبل الشعب وغير مرتبط بأية أجندات ” ، مبيناً ” أن البعض يظن بأن الثورة لم تحقق أهدافها، وهذا الاعتقاد غير صحيح، فقد خلقت الثورة وعياً جماهيرياً لاينطفئ “.

وأضاف:” ان هذه الثورة تختلف تماما عما يسمى بالربيع العربي الذي كان لايخلو من الأخطاء الستراتيجية، فهي ثورة سلمية وستبقى سلمية رغم الثمن الباهض الذي دفعه شبابنا في ساحات الاعتصام، لقد أصبحت هذه الثورة نموذجاً حياً للرقي والتحضر الذي نفتخر به بين شعوب العالم “.