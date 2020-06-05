هوشيار عبدالله: لن أصوت على نواب الكاظمي

(المستقلة)..انتقد النائب هوشيار عبدالله بشدة قيام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتوزيع مناصب (نواب لهُ) على ثلاث شخصيات، مبيناً أن هذه المناصب تكلف ميزانية الدولة الكثير .

وقال عبد الله في تغريدة نشرها في حسابه الشخصي في تويتر، ان :” السيد الكاظمي يوزع المناصب بالجملة، ومناصب نواب رئيس الحكومة صحيح أنها لاتكلف سوى نصف سطر على ورقة، ولكنها تكلف ميزانية الدولة الكثير “.

وبين عبدالله، ان الكاظمي اتخذ لنفسه ” نائب لعلاقات دولیة وللخدمات وللنازحین وللاقتصاد والطاقة، بعد ضروري یكون عندە أيضا نائب للریاضة والسیاحة والفن والخ.. بالنسبة لي لن اصوت لأي منهم “.

وأرفق عبدالله تغريدته بقائمة تضم أسماء: فؤاد محمد حسين بكي: المنصب الحالي: وزير الخارجية ،المنصب المقترح للتصويت عليه: نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات الدولية.

خالد بتال نجم عبدالله: المنصب الحالي: وزير التخطيط .المنصب المقترح للتصويت عليه: نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والنازحين .

علي حيدر عبدالأمير عباس: المنصب الحالي: وزير المالية .المنصب المقترح للتصويت عليه: نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد والطاقة.