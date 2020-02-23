هوشيار عبدالله علن عدم تصويته لكابينة علاوي

(المستقلة)..أكد النائب هوشيار عبدالله أنه لن يصوت بالموافقة على الكابينة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي في حال عرضها على مجلس النواب لأربعة أسباب.

وقال عبد الله في تغريدة نشرها في حسابه على موقع تويتر اليوم :” لن اصوت لهذە الکابینة قطعا، لأن الذین جاءوا بعلاوي هم اطراف (او اشخاص!) سیاسیة (شیعیة سنیة کردیة) ، ولأن معظم الاسماء المسربة اهواؤهم حزبیة واضحة ومن مزدوجي الجنسیة، ولأني حتی الان لا اعرف برنامج الحکومة القادمة، ولأني أرى أمامي تكرارا واضحا لحكومة عبدالمهدي “.