هوشيار عبدالله :حكومة كردستان تستقطع ٢١ بالمئة من رواتب الموظفين

(المستقلة)..ناشد النائب هوشيار عبدالله وزارتي المالية والداخلية (الاتحاديتين) بالتدخل لمنع حكومة إقليم كردستان ووزارة المالية في الإقليم من استقطاع نسبة ٢١ بالمئة من رواتب موظفي الدوائر الاتحادية، مبيناً أن هذا الإجراء مخالف للقانون وللدستور .

وقال عبد الله، اليوم :” ان وزارة المالية في إقليم كردستان منذ شهرين تستقطع نسبة ٢١ بالمئة من رواتب موظفي الإقليم، وهذا الإجراء هو أحد مظاهر الظلم الذي وقع على الموظفين بسبب الأزمة المالية والفساد الكبير في الاقليم، ولكن المشكلة الجديدة اليوم ان وزارة المالية في الإقليم تعتزم استقطاع هذه النسبة من رواتب موظفي الدوائر الاتحادية، وهذا الشيء في حال حصوله يعد مخالفة قانونية ودستورية، لكون هذه الدوائر مرتبطة ببغداد ماليا وإداريا “.

وأوضح أنه :” من غير المنطقي أن يتسلم الموظف راتبه من جهة معينة، ثم تأتي جهة أخرى لتستقطع من راتبه ٢١ بالمئة ” ، مشدداً على ” ضرورة تدخل وزارتي المالية والداخلية الاتحاديتين لمنع سلطة الاقليم من استقطاع أية نسبة من رواتب موظفي هذه الدوائر، علماً بأننا في اللجنة المالیة النيابية نراقب ردة فعل الحکومة الاتحادیة عن كثب وننتظر إجراءاتها بهذا الخصوص “.