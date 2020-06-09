هوشيار عبدالله: جلسة التصويت على تكملة الكابينة الوزارية فضيحة غير مسبوقة

(المستقلة)..وصف النائب هوشيار عبدالله جلسة التصويت على تكملة الكابينة الوزارية بأنها ” فضيحة غير مسبوقة “.

وقال عبد الله في تغريدة نشرها في حسابه بموقع تويتر :” راجعتُ فيديو جلسة التصویت على تكملة الكابینة الوزاریة للتأكد من عدد المصوتین، وتفاجأت! كيف تم حساب الأصوات خلال ثوان في قاعة كبيرة لاتوجد فيها اضاءة کافیة؟”.

وأشار الى أن “الكاميرات تتحرك بسرعة ولاتركز على المصوتين!”

ووصف ماحدث بالقول “باختصار کانت فضيحة غير مسبوقة، تم تمرير ٧ وزراء خلال ٥ دقائق بدون عد الاصوات “.