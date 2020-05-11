هوشيار عبدالله: بعض الساسة في الوسط والجنوب باتوا يتاجرون بالقومية

(المستقلة)..اتهم النائب هوشيار عبدالله بعض الساسة في الوسط والجنوب (لم يسمهم) بأنهم باتوا يتاجرون بالقومية على غرار ما تفعله بعض الأحزاب الكردية .

وقال عبد الله في تغريدة نشرها في حسابه الشخصي بموقع تويتر اليوم، ان :” بعض الساسة في وسط وجنوب العراق، بعد أن دمروا البلد سياسيا واقتصاديا باسم المذهب والطائفة، اليوم يتاجرون بالقومية والعروبة ليدمروا البلد اجتماعيا ايضا، تماماً على نفس خطى بعض الأحزاب الكردية، يجعلون هذه المسميات سلالم يصعدون بها إلى أهدافهم”.

ودعا عبد الله الى إيقاف هذا بالقول “كفى! فالشعب بات يعرفكم جيداً “.