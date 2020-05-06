هوشيار عبدالله: السلطة في العراق لا تنتمي للمواطن

(المستقلة)..وصف النائب هوشيار عبدالله السلطة في العراق بأنها ” لاتنتمي للمواطن بل الى طبقة سياسية فاسدة “.

وقال عبد الله في تغريدة نشرها اليوم في حسابه بموقع تويتر :” حینما طالبنا بإعادة ۳٥ عراقياً من المغرب، رفضت السلطة العراقیة بحجة أنهم قليلون ويجب أن يملأوا نصف طائرة، ولكن نفس هذە السلطة أرسلت طائرة لشخص واحد ليشارك في جلسة التصویت علی الكابینة التي غداً نكتشف وجود وزیر فاسد فيها، السلطة في العراق لاتنتمي للمواطن بل لطبقة سیاسیة فاسدة “.