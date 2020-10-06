هوشيار عبدالله : اصبت بخيبة امل من اداء وزير المالية
المستقلة /- انتقد النائب هوشيار عبدالله أداء وزير المالية في مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة ، مشددا ، أصبت بخيبة أمل عندما جاءت حلوله عقيمة تقتصر على الاقتراض”.
وقال في تغريدة نشرها على موقع تويتر، ان :” الحلول التي قدمها وزير المالية هي: الإقتراض، والاقتراض، ثم الاقتراض، أي تدمير اقتصاد العراق في الحاضر والمستقبل “.
وأضاف عبدالله:” كان عندي أمل بخبرة د. علي علاوي في تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، لكني أصبت بخيبة أمل عندما جاءت حلوله عقيمة تقتصر على الاقتراض”.
الحلول التي قدمها وزير المالية هي: الإقتراض، والاقتراض، ثم الاقتراض!
أي تدمير اقتصاد #العراق في الحاضر والمستقبل!
كان عندي أمل بخبرة د. #علي_علاوي في تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، لكني أصبت بخيبة أمل عندما جاءت حلوله عقيمة تقتصر على الاقتراض!
— Hoshyar Abdulah (@Hoshyarabdullah) October 6, 2020
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