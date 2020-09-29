هواوي تكشف عن هاتفها P Smart 2021 أول هاتف لعام 2021

المستقلة/ كشفت شركة هواوي الصينية عن أحدث هواتفها الذكية P Smart 2021 والذى ستطلقه في العام القادم ليكون أول هاتف لها في 2021 ، وذلك قبل مطلع العام بثلاثة أشهر، وقامت بالكشف عن الهاتف الجديد في أوروبا ليكون ضمن الهواتف المميزة للفئة المتوسطة.

ويأتي هاتف P Smart 2021 بشاشة قياس 6.67 بوصة، من نوع PS LCD، وبجودة +FHD مع نوتش صغير للكاميرا السيلفي التى تأتى بدقة 8 ميجابكسل، وتتميز الشاشة بنسبة عرض إلى ارتفاع 20:9 .

ويحتوى هاتف P Smart 2021 على كاميرا رباعية خلفية الأساسية دقة 48 ميجا بيكسل، وكاميرا دقة 8 ميجا بيكسل بمستشعر بعدسة واسعة، مع كاميرتى 2 و 2 ميجا بيكسل بمستشعرات للتكبير والعمق.

ويعمل هاتف P Smart 2021 بمعالج من نوع Kirin 710A مع ذاكرة تخزين عشوائى 4 جيجا بايت رام، ومساحة تخزين داخلى 128 جيجا بايت، بالإضافة إلى بطاقة microSD قابلة للتوسعة، ونظام تشغيل أندرويد 10 ، وواجهة مستخدم للسوفت وير EMUI 10.1 .

ويتميز هاتف P Smart 2021 ببطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بسعة 22.5 واط ، وع فتحة لسماعات الرأس بحجم 3.5 ملليمتر.

وأتاحت شركة هواوى هاتف P Smart 2021 في أوروبا بألوان الأسود والأخضر، بسعر 229 يورو ، على أن تطلقه الشركة خلال الأشهر القليلة القادمة على مستوى العالم.