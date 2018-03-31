هنيدي يعتذر عن تكريم مهرجان شرم الشيخ للمسرح

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

اعتذر النجم محمد هنيدى عن حضور افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى وذلك لارتباطة بتصوير أحدث اعماله الفنية مما اصاب ادارة المهرجان بالارتباك الشديد حيث انه كان سيتسلم درع يحمل اسم الفنانة سميحة ايوب .

والجدير بالذكر انه يشارك في المهرجان 45 دولة هى: “الأردن، إسبانيا، وألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، وإنجلترا، وإيطاليا، والبحرين، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنجالديش، وبنين، وبوركينا فاسو، وبولندا، وتايوان، والتشيك، وتوجو، وتونس، والجزائر، ورومانيا، والسعودية، وسلطنة عمان، والسودان، وسوريا، والسويد، وسويسراـ والصين، والعراق، وغينيا، وفرنسا، وفلسطين، وكندا، والكوت ديفوار، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومالي، ومصر، والمغرب، والميكسيك، وموريتانيا، والنيجر، والهند، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليونان”.