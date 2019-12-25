هند القحطاني تستفز “السعودية” بفيديو صادم وتتصدر الترند

المستقلة / نشرت الناشطة السعودية المقيمة في أمريكا هند القحطاني، مقطع فيديو جديد عبر حسابها على “سناب شات”، تتحدث فيه عن المرأة في المجتمعات العربية وخاصة الخليجية.

وصدمت “القحطاني” الجميع برأيها الذي استفز السعوديين، حتى أنها تصدرت الترند على “تويتر” في المملكة بهاشتاج #هند القحطاني.

وتقول هند القحطاني خلال الفيديو :« المجتمعات العربية وخاصة الخليجية من أسوأ المجتمعات في التعامل مع المرأة، رجال ونساء، يعني الرجل يعامل المرأة معاملة سيئة، والمرأة نفسها تعامل المرأة معاملة سيئة».

وأضافت الناشطة السعودية التي كانت تعمل معلمة :« يبغون أي امرأة في المجتمع تكون super woman ، ويبغونها تكون ملكة جمال، ويبغون جسمها يكون مثل أجسام عارضات الأزياء، وطباخة درجة أولى، ومربية جيدة للأبناء، وموظفة، ومتحدثة جيدة، يعني صراحة ضغط غير طبيعي على المرأة».

وتابعت :« مهما بذلت المرأة من مجهود لا جزاء ولا شكورا، لا تجد إلا النقد وتكسير المجاديف والذم إلى درجة الجلد ولا كأنها سوت شيء، صراحة عزائي للنساء العربيات وبالذات الخليجيات».

ورد مئات النشطاء على ما مزاعم الناشطة السعودية، واعتبر البعض أنها تتجنى على الرجال، فيما أيدها اخرون في رأيها.