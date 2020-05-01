هندسة كربلاء تصنع سريرا يعمل بالأوامر الصوتية

( المستقلة ) / علي النصر الله / ..تمكن فريق بحثي من كلية الهندسة في جامعة كربلاء من تصنيع سريرا تفاعليا ذكيا لمرضى كورونا يعمل بالأوامر الصوتية أطلق عليه أسم (سومر) ضمن جهود تقيل العدوى لمرضى جائحة كورونا سريع العدوى والانتشار “.

وذكر عميد الكلية الدكتور ليث شاكر القرعاوي لــــ ( المستقلة ) إن “كلية الهندسة تسعى من خلال هذه المشاريع النوعية ذات الطابع التطبيقي التكنولوجي لمواكبة المسيرة العلمية العالمية لترجمة المعرفة الهندسية ونظرياتها الى واقع عمل والمساهمة بشكل فاعل لان تكون شريكا متميزا في حل الازمات او التخفيف منها “.

وقال إن “الفريق البحثي تكون من الدكتور حيدر إسماعيل شهادي وكل من الطالب علي عبد الكريم احمد والطالبة كوثر ضياء ياسين، ضمن مواصلة كوادر الكلية على تقديم الحلول النوعية التكنولوجية للتخفيف من حدة هذه الجائحة”.

من جهته قال رئيس الفريق الدكتور حيدر اسماعيل شهادي ، تم “تصنيع السرير من تصميم دوائر الكترونية بالاعتماد على الخلايا العصبية الاصطناعية والذكاء الاصطناعي والذي تم تصميمه خصيصا لتمييز الأوامر الصوتية ومن ثم أتخاذ القرارات بناءً عليها من خلال العقل الإلكتروني الرئيسي المسيطر”.