هنا الزاهد مع نجوم مسرح مصر في كواليس “صباحية مباركة”

(المستقلة)..حرصت الفنانة هنا الزاهد على حضور عرض مسرحية صباحية مباركة التي تجمع نجمي مسرح مصر علي ربيع، وأوس أوس.

شاركت هنا الزاهد عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها على Instagram، مجموعة من الصور مع أبطال المسرحية، وأوصت متابعيها بمشاهدة المسرحية وشكرت الفنان أشرف عبد الباقي على جهوده الفنية.

من جانبها شاركت الفنانة ويزو صورة جماعية من كواليس العرض الذي حضرته رفقة هنا الزاهد ونجوم المسرح.

وتعرض مسرحية صباحية مباركة للفنانين علي ربيع وأوس أوس، علي مسرح جراند نايل تاور (جراند حياة).

مسرحية صباحية مباركة من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحى نصر الدين، وغيرهم، وهي من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة ورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبد الباقي.

يشار إلى أن هنا الزاهد يعرض لها في دور العرض السينمائية فيلم الغسالة.

‎الغسالة من بطولة كل من محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف ‏عادل ‏صليب، ‏إخراج ‏عصام عبد الحميد‎.‎

‎‎الغسالة إنتاج مشترك بين شركات نيو سينشري وأفلام مصر العالمية وسينرجي، ويتولى التوزيع محليًا شركة دولار فيلم‎.