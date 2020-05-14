هنا الزاهد مرشحة لقائمة أجمل 100 وجه بالعالم

كشفت الممثلة المصرية هنا الزاهد عبر حسابها على “انستقرام” عن ترشيحها من قبل “تي سي كاندلر” التي تعنى في اختيار أفضل 100 وجه في العالم منذ الثمانينيات لدخول القائمة عن عام 2020.

وقامت هنا بنشر صورة للإعلان الذي وضع على صفحة الجهة المعنية وعبرت عن سعادتها بهذا الانجاز وكتبت: “شكرا لترشيحي في أجمل ١٠٠ وجه في العالم”، مشيرة الى انها “ممتنة وتشعر انها سعيدة ومباركة بهذا الأمر”. ومن المتوقع أن تصدر النتائج في أواخر هذا العام بعد دراسة كاملة على كل المرشحين.

وبالاضافة إلى هنا، فان كل من “نانسي عجرم، وهيفاء وهبي، وياسمين صبري من النجمات العربيات المرشحات ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020.