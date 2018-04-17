هنا الزاهد تستكمل تصوير مشاهدها في مسلسل أيوب

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تواصل الفنانة هنا الزاهد تصوير مشاهدها في مسلسل ” ايوب ” مع الفنان مصطفي شعبان ، حيث تجسد في العمل شخصية “اسماء ” وهي فتاة تعيش في منطقة شعبية وتجمعها صلة قرابة بالفنان مصطفي شعبان الذي يجسد شخصية ” ايوب ” ضمن احداث العمل .

وهي شخصية جديدة علي هنا تقدمها لأول مرة بعد ان رشحتها الشركة المنتجة وشعبان لتقديمها .

مسلسل “أيوب” من تأليف محمد سيد بشير ويشارك فى بطولة العمل مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أيتن عامر وهنا الزاهد ومحمد لطفى وميريهان حسين ومحمد دياب وزكى فطين عبد الوهاب، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسى، وإخراج أحمد صالح.

ومن ناحية اخري تشارك في مسلسل ” سك علي اخواتك ” مع الفنان علي ربيع من خلال شخصية كوميدية حيث تجسد دور شقيقته ضمن احداث العمل .