هنا الزاهد ترفض اعتذار زوجها أحمد فهمي

(المستقلة)..أبدت الفنانة هنا الزاهد دهشتها مع إعلان زوجها النجم أحمد فهمي اعتذاره من جمهوره بسبب تواضع مستوى مسلسله الأخير “رجالة البيت” الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2020، مؤكدة إنها ترفض هذا الاعتذار وأصيبت بالدهشة عندما قرأت ما كتبه فهمي.

وقال هنا في لقاء عبر برنامج TheInsider : فوجئت بردة فعله واعتذاره للجمهور، وأعتقد أنها جرأة شديدة منه أن يعتذر للجمهور بسبب عمله، وأنا عندما شاهدت تصريحه انتابتنى حالة من الدهشة واتخضيت.

تابعت قائلة: ارى ان العمل نال اعجاب البعض والبعض الآخر لم يعجبه وهو أمر طبيعى ليس هناك عمل يتم الاتفاق عليه بصورة كاملة وكنت ارى انه لا يعتذر للجمهور عن هذا العمل.

أوضحت الزاهد إنها عاتبت زوجها أحمد فهمي على نشر الاعتذار، مؤكدة أن العمل حظى بإعجاب عدد كبير من الجمهور، وبعضهم سألها عن سر عدم مشاركتها فيه.

يذكر أن أحمد فهمي أعلن حزنه بعدما خذل جمهوره بمستوى مسلسل “رجالة البيت” واعتذر من منتقديه على حسابه الخاص على موقع إنستقرام، ورد فهمي على التعليقات التي تنتقد العمل قائلاً: إن شاء الله اللي جاي أحسن… أنا مبحبش أدي مبررات وزعلان إني خذلتكم.

وفي تعليق على منتقد آخر قال فهمي: أنا زعلان إنه معجبكش… أوعدك بفيلم أقوى، وفي تعليق آخر قال: إن شاء الله أعوضها لك، كما وعد إحدى المعجبات بعدم تقديم دور “الساذج” مرة أخرى.

وسبق أن تقدم نجم المسلسل بيومي فؤاد باعتذار مماثل لجمهوره واعترف في تصريح جريء، بعدم خروج مسلسله الجديد “رجالة البيت” بصورة مرضية، مشيرا إلى أن ظروف الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، أجبرتهم على تعديل السيناريو ليتم التصوير في موقع واحد فقط، كما حدثت مشكلة في السيناريو حاولوا تلافيها ولكن مشاعر الخوف من الفيروس كانت مسيطرة على جميع العاملين في المسلسل.

وأشار “بيومي” اثناء مقابل مع قناة العربية إلى إنه غير راضِ عن مسلسل “رجالة البيت”، مؤكدا أن العمل تعرض لظلم شديد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قاموا بتصويره في موقع تصوير واحد وهو استديو مصر بمنطقة الهرم، وذلك لعدم قدرتهم للسفر كما كان من المفترض، نظًرا لحظر السفر والخروج للحد من انتشار عدوى الكورونا.

وأكد بيومي أنهم وضعوا أكثر من خطة واقتراح، ما بين توقف التصوير وخروج العمل من السباق في آخر لحظة أو اختصاره في 15 حلقة فقط، ولكنهم في النهاية اضطروا لاستكماله واستمرار تصويره لأسباب إنتاجية، لافتًا إلى أن المسلسل تحول لاسكتشات ولا يوجد خط درامي معين، مما جعله أشبه لمسلسلات السيت كوم.

وأضاف بيومي فؤاد أن الأحداث كلها أصبحت في المنزل، كما كانت هناك مشكلة في السيناريو حاولوا حلها، والممثلون كانوا متخوفين من انتقال عدوى الفيروس، مؤكدًا أنه يعترف بأن المسلسل غير مرض، مردفًا: “أنا بعذر الناس، إحنا آسفين مش هنلف وندور كنا سخفا ودمنا تقيل، بس والله العظيم كل حاجة اتغيرت وكان في مشاكل ورعب كتير”، متمنيًا أن يلتمس الجمهور لفريق العمل العذر بسبب الظروف القاسية الذي تم التصوير فيها.

مسلسل “رجالة البيت” من بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل اسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى