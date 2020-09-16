هنا الزاهد تخضع لفحص كورونا وأحمد فهمي يكشف النتيجة

المستقلة..خضعت الفنانة هنا الزاهد لفحص فيروس كورونا، بعد تعرضها لأزمة صحية طارئة اثناء تواجدها في العطلة الصيفية، وأكد زوجها النجم أحمد فهمي أن نتيجة فحص العينة سلبية، وتبين إصابتها بنزلة برد نتيجة للتقلبات الجوية.

شائعة إصابة هنا الزاهد بفيروس كورونا انتشرت بعد غيابها عن مرافقة زوجها أحمد فهمي لزيارة مركز أورام الفيوم الذي يعالج مرضى السرطان، خاصة وأنها حريصة على التواجد برفقته في أغلب الزيارات الإنسانية، وتضاعفت الشائعة بعد اعتراف أحمد فهمي بخضوع زوجته لفحص الفيروس.

وأوضح فهمي في تصريحات لبرنامج E بالعربي أن هنا الزاهد لم تحضر بسبب تعرضها لوعكة صحية خفيفة، نتيجة للتقلبات الجوية، مضيفًا أنها أجرت مسحة فيروس كورونا للاطمئنان على صحتها، مؤكدًا أن نتيجتها كانت سلبية.

ونشر فهمي العديد من الصور خلال زيارته لمركز الأورام، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، ودعمته زوجته الفنانة هنا الزاهد، وعقت قائلةً: “فخورة بيك، ربنا يسعدك”.

وأعرب فهمي عن سعادته البالغة بوجود هذا الصرح الطبي الكبير في محافظة الفيوم، والمجهود المبذول من مجلس الإدارة والعاملين به من موظفين، والذي يخدم عددًا كبيرًا من المحافظات المجاورة وشمال الصعيد، وطلب التبرع للمركز دون ذكر قيمة المبلغ، ووجه رسالة لزملائه الفنانين بزيارة ودعم مركز أورام الفيوم، لمساعدة أهالي المحافظات.

المصدر: سيدتي نت