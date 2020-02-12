« همس في الكواليس » هل فيروس كورونا مؤامرة أم حرب بيولوجية ؟

المستقلة / ريم حمدان / منذ أعلان منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين ودق ناقوس الخطر وإعلان حالة الطوارئ لم يتوقف الجدل في العالم والذي تحول إلى ذعر قاتل يهدد دول العالم بعد انتشاره الى اكثر من 30 دولة.

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وظهر في الاونة الاخير همس وتفسيرات بأن يكون كورونا سلاح بيولوجي في إطار الحرب الباردة بين الصين حكومات العالم في ظل هيمنتها على العالم اقتصاديا.

المستقلة في الفيديو تطرح سؤالاً هل فيروس كورونا سلاح بيولوجي ؟ وهل تسرب عمداً ؟