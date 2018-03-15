همام حمودي يدعو المجتمع الدولي لتنفيذ التزاماته بشان اعمار العراق

(المستقلة)..دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب همام حمودي المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتنفيذ الإلتزامات والتعهدات الدولية بشان دعم وتفعيل جهود اعمار مدن العراق ، فيما رحب بقرار إعادة فتح مطارات كردستان وصرف رواتب موظفيها ، معتبرا ذلك خطوة ايجابية نحو تعزيز وحدة العراق الإتحادي واحترام آلياته الدستورية .

وتطرق حمودي عند استقباله ممثل الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش ،اليوم، لإهمية زيارة نائب رئيس البنك الدولي ” المرتقبة ” الى العراق وضرورة استثمارها اقتصاديا ومصرفيا بما يحقق مصلحة الشراكة الدائمة وتفعيل مسألة تسهيلات منح القروض ، مشددين على اهمية استكمال كافة التحضيرات لإجراء عملية الانتخابات ودعم استقلالية المفوضية ونزاهة عملية الاقتراع .

بدوره جدد كوبيتش التزام الأمم المتحدة بمساعدة الحكومة والمفوضية المستقلة على انجاح العملية الإنتخابية في البلاد وتمريرها بكل انسيابية ، موضحاً ضرورة التزام جميع الدول بالتعهدات الدولية بشان النهوض العمراني للعراق واعادة بناء مدنه المحررة من الإرهاب .

ولفت الى ان ” العراق يقف اليوم على ارضية صلبة تعتمد على الدستور واحترام العلاقات الثنائية مع جميع الدول ” .