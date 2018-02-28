همام حمودي يتعهد بإصدار قرارت تدعم المخترعين العراقيين

( المستقلة ) … تعهد النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ همام حمودي، بإصدار قرارات تدعم المخترعين العراقيين في مجالات الدراسات العليا او المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية.

وذكر بيان لمكتبه تلقت ( المستقلة ) نسخه منه اليوم الاربعاء ، ان حمودي قال خلال لقائه برئيس وأعضاء منتدى المخترعين العراقيين، إنه “كما نجحنا في حملتنا لدعم المنتج الوطني ومواجهة من كانوا لا يؤمنون بالصناعة الوطنية سننجح ايضا بدعم المخترعين العراقيين ونقف معهم لأننا مؤمنون بالطاقات الابداعية عند العراقيين”.

وأعلن حمودي، عن “إطلاق مبارته لدعم المخترعين والمبتكرين، وتبني مشاكلهم، والاخذ بايديهم”، مضيفاً “علينا أن نعمل معاً لوضع خطة ذات مراحل لحماية المخترع العراقي أولا كونه ثروة وطنية هامة، واعتماد افكاره واختراعاته واستثمارها من قبل الدولة ليكون للمخترع الدور المهم و الفاعل في بناء وطننا ورفاه شعبنا”.

وتعهد حمودي، بـ”تذليل العقبات التي تواجه فرص استثمار مواهبهم سواء من خلال تعديل او تشريع القوانين اللازمة، او اصدار القرارت التي من شأنها ان تدعمهم في مجالات الدراسات العليا او المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية، وتأسيس الشركات الخاصة بهم فضلاً عن تكريمهم من قبل الدولة”.